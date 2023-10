Intercettato dai cronisti fuori dal suo locale, Carlo Cracco parla dell'imminente pranzo ufficiale Uefa per le dirigenze di Inter e Benfica ospiti proprio del ristorante del famoso chef.

Come li deliziamo oggi questi dirigenti?

"Innanzitutto cercheremo di coinvolgerli su questa meravigliosa temperatura che c'è oggi a Milano. Poi io, nel mio piccolo, cercherò di fargli conoscere la nostra cucina, provando ad approfondire visto che sono già venuti qui".

Sappiamo che lei è milanista, ma questa cosa dei pranzi ufficiali Uefa sta diventando una cosa divertente...

"Bella soprattutto per la città, noi proviamo a offrire un bel biglietto da visita per l'Italia e per Milano".

E il menù?

"Andiamo sul classico che non si sbaglia mai".

