Mai nella propria storia il Lecce era stato protagonista di una partenza così roboante in Serie A. Vola la formazione di Roberto D'Aversa che supera il Genoa per 1-0 grazie al gol nei minuti finali di Rémi Oudin e per qualche ora può addirittura fare sogni di grande Europa. Rivedi gli highlights della sfida del Via del Mare nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).