Mehdi Taremi sta svolgendo le visite mediche per l'idoneità sportiva previste nella sede milanese del Coni. Sarà il primo atto della giornata che lo porterà fino alla firma con l'Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo. L'attaccante, prima di svolgere gli esami, ha salutato i tifosi nerazzurri fuori dalla struttura.