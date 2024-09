Tanti i tifosi interisti, vip e non solo, chiamati a raccontare le loro emozioni per la vittoria dello Scudetto e più in generale la loro passione per i colori nerazzurri per il film 'Inter, due stelle sul petto'. Tra questi, anche il rocker Luciano Ligabue, protagonista della serata della festa di San Siro post Inter-Lazio: "Questo Scudetto è fatto di una competenza pazzesca da parte di tutti, partendo da un allenatore che fa un gioco che non so se abbiamo mai visto. Poi vedere che i due braccetti uno fa cross e l'altro segna in una partita ti fa capire che i difensori centrali sono là, e a Bologna è successo così. Poi il centrocampo dell'Inter è chiaro che per me è il più forte d'Europa, che Hakan Calhanoglu in quel ruolo è fortissimo, che Lautaro Martinez ha fatto una stagione straordinaria e che nessuno si aspettava che Marcus Thuram si adeguasse immediatamente così bene al campionato italiano. E che Federico Dimarco è un esterno che fa paura. Gli interpreti sono stati tanti e hanno fatto vedere spesso cose mirabili".