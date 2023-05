Andrè Onana è stato tra i protagonisti di Fiorentina-Inter. Pur non giocando, è stato in prima linea durante i festeggiamenti nello spogliatoio nerazzurro. In pochi mesi è riuscito a conquistare tutti: Inzaghi, i compagni di squadra e i tifosi. Quanto è importante Onana nell'Inter di oggi? Sarebbe giusto privarsi di lui davanti ad un'offerta importante? Ne parliamo nel video delle 12 (clicca qui per vedere da app).