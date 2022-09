La Lazio ritrova il sorriso in campionato dopo la brutta sconfitta rimediata in settimana in Europa League. I biancocelesti si sono imposti per 4-0 sul campo della Cremonese. Decisive per la vittoria finale la doppietta di Immobile e le reti di Milinkovic-Savic e Pedro. Di seguito il video con la sintesi e i gol del match.