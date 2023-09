Anche l'Inter Primavera è pronta a volare alla volta della Spagna, dove domani è in programma l'esordio in Youth League contro la Real Sociedad. I nerazzurri di Christian Chivu, come testimoniato dal video di FcInterNews.it, sono in partenza alla volta di San Sebastián dall'aeroporto di Malpensa.

