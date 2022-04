Dal leggendario scontro Ronaldo-Iuliano fino al dito medio di Antonio Conte al ritorno allo Stadium, senza dimenticare il mancato doppio giallo per Miralem Pjanic. Juventus-Inter è stata sempre ricca di veleni e polemiche, in campo e fuori. Nel video sotto un breve riassunto di alcuni episodi che hanno acceso ancor di più la rivalità tra bianconeri e nerazzurri, avversari domenica sera in campionato.