Dopo la jersey dedicata alla serie 'Teenage Mutant Ninja Turtles', Inter e Paramount+ si preparano ad arricchire la loro collaborazione con la partecipazione diretta delle quattro Tartarughe Ninja.

Per Inter-Genoa di lunedì a San Siro saranno infatti presenti i personaggi di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo che animeranno il prepartita da bordocampo, nelle sale hospitality e accoglieranno i giocatori all’ingresso in campo per il riscaldamento. Un primo assaggio della loro presenza viene offerto da Inter Media House con il lancio un video ad hoc sui social.