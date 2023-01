Troppo spesso le curve calcistiche sono associate a eventi non sempre positivi. Eppure capita anche di vederle prodigarsi in iniziative benefiche a sostegno del tessuto sociale locale. È il caso della Curva Nord, che ha consegnato ai comitati di quartiere di Quarto Oggiaro e Rozzano i giochi raccolti per i bimbi con famiglie in difficoltà. A seguire le immagini.