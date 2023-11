La Roma torna a correre dopo la sconfitta dello scorso turno contro l'Inter. La formazione giallorossa si è imposta oggi nel finale, in rimonta, in casa contro un ottimo Lecce. Salentini in vantaggio al 72' grazie al gol firmato da Almqvist su assist di Banda. Sembrava finita, ma ain pieno recupero la squadra allenata da José Mourinho trova prima l'1-1 con Azmoun e poi il 2-1 con Lukaku, che nel primo tempo aveva fallito un calcio di rigore. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.