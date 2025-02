Dopo l'esordio di ieri durante il derby di Milano, battesimo memorabile per Nicola Zalewski, in campo meno di ventiquattro ore dopo l'arrivo sotto l'ombra della Madonnina, l'esterno classe 2002, dopo essersi allenato con il resto dei compagni, ha svolto nella tarda mattinata di oggi una parte di visite mediche al CONI.

Al termine della prima parte di esami medici, il nuovo esterno della Beneamata è uscito dalla struttura come da etichetta per salutare i tifosi presenti con i quali ha scattato qualche selfie prima di ripartire per l'Humanitas di Rozzano, dove concluderà l'iter medico per ottenere l'idoneità sportiva prima di andare nella sede di Viale della Liberazione per svolgere tutte le attività social di rito. Di seguito le immagini dell'uscita del giocatore dal CONI.