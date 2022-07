Cederesti Skriniar? ”Io i giocatori forti non li cederei mai perché alla fine se vuoi vincere qualcosa hai bisogno di questi giocatori. Skriniar è un giocatore forte, che ha dimostrato in tutti questi anni di essere affidabile. Io non lo cederei mai, poi sappiamo che le leggi del mercato portano anche a delle cessioni che non vorresti, quindi vedremo cosa succederà fino all'ultimo giorno di mercato”.

Bremer potrebbe essere la soluzione corretta?

“Bremer, ti parlo da difensore, a me piace. Mi piace perché è un difensore forte fisicamente, affidabile, conosce già il campionato italiano e quindi ha tutte le carte in regola per giocare in una grande squadra. Secondo me è un giocatore forte e già da grande squadra”.

In caso di uscita di Skriniar punteresti anche su un altro difensore oltre a Bremer?

“Io dico sempre che non reparto difensivo ci vogliono sempre giocatori affidabili e l’Inter li ha: D’Ambrosio quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto in maniera buona, Dimarco quando ha giocato centrale di sinistra ha fatto sempre delle ottime partite. È andato via Ranocchia e forse numericamente manca qualcosina, però lì sta alla dirigenza allenatore capire se manca numericamente uno in più. Però se dovesse andar via Skriniar e dovesse arrivare uno come Bremer allora potrebbe essere a posto, ecco”.

Ti piacerebbe vedere Milenkovic e Dybala all’Inter?

“A chi non piacerebbe vederli all'Inter? Penso che non ci sia nessuno che direbbe 'non li vogliamo', sono due grandi giocatori. Uno è un buon difensore e l’ha dimostrato la Fiorentina, Dybala è un giocatore che ti fa vincere le partite da solo. Sarebbero due grandi acquisti però ci vuole sempre un equilibrio, nel senso che questi sono nomi e sono importanti però devi guardare il gruppo che è sempre la cosa più importante”.