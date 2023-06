'Brothers of the World' non è solo uno slogan, ma chiarisce perfettamente cosa voglia dire sostenere l'Inter. Non è un caso de in questi giorni abbiamo raggiunto Istanbul, sede della finale di Champions League, persone da tutto il mondo con il solo obiettivo di tifare i nerazzurri. Simone Togna ha avvicinato sostenitori provenienti dal Messico e dalla Cina e ha scambiato con loro alcune battute. A seguire il video.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP