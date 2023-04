Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Le ultimissime in casa Inter in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro contro il Benfica, e gli aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku. A seguire il link Youtube per partecipare al Salotto di oggi (clicca qui se segui da app).