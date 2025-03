Spazio a commenti e analisi di Napoli-Inter 1-1. Alla squadra nerazzurra mancano un rigore e l'audio sul contatto Dumfries-McTominay, l'Aia è d'accordo sulla decisione del non rigore per il tocco con il braccio dell'olandese.

Troppe critiche interne ad una squadra che è prima in campionato e ancora in corsa per tutto. Spazio anche alle ultimissime verso Feyenoord-Inter.