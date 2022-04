Torna 'Il Salotto di FcInterNews': live dalle 14 il direttore Fabio Costantino, in compagnia dei nostri giornalisti Christian Liotta e Raffaele Caruso, analizzeranno i temi caldi dell'ultimo periodo. La sconfitta di Bologna, il caso Radu e l'importanza della partita di Udine nel menù di oggi. Ovviamente, come sempre, spazio alle vostre domande e alla vostra interazione durante la trasmissione: risponderemo in diretta.

Live dalle ore 14 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube. Oppure nel video qui in basso.