Torna l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews', il nostro format live video in cui analizziamo i temi caldi in casa nerazzurra. Oggi focus chiaramente sul derby di Coppa Italia vinto ieri contro il Milan, sul gol annullato a Bennacer che tanto sta facendo discutere e un occhio alla sfida di sabato contro la Roma. In studio Fabio Costantino, Alessandro Cavasinni e Raffaele Caruso. Spazio ovviamente alle vostre domande e curiosità che commenteremo insieme in diretta.