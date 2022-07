Ieri pomeriggio l'Inter ha affrontato in un allenamento congiunto al Suning Training Centre la FC Milanese. Buona sgambata per i nerazzurri che hanno provato qualcosa tatticamente (3-4-1-2) e si sono imposti 10-0. In questo risultato spiccano la doppietta di Lautaro Martinez e le reti degli altri attaccanti Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Andrea Pinamonti. Di pregevole fattura la giocata vincente di Kristjan Asllani. A seguire gli highlights della partitella.