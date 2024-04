"Farò tutto quello che serve per salvare l'Udinese", aveva detto Florian Thauvin dopo l'1-1 contro il Sassuolo su cui aveva messo la sua griffe personale. Il francese è diventato l'uomo in più dei friulani nelle ultime quattro partite di Serie A, nelle quali ha preso parte a tre segnature grazie anche ai due assist forniti contro Salernitana e Lazio. Score che, ovviamente, l'ex Marsiglia vorrà migliorare al cospetto dell'Inter capolista lunedì sera, facendola diventare la quarta' vittima' di alta classifica in questo campionato dopo Roma, Fiorentina e Milan.