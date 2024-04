L'ottimo stato di forma di Alexis Sanchez trova conferma nelle statistiche: il cileno ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei gare di Serie A, segnando due gol e fornendo tre assist.

Per il Niño Maravilla è in arrivo l'incrocio con l'Udinese, sempre speciale per lui: è proprio con i friulani che il 7 nerazzurro ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A.