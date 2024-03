Spezzato il tabù in zona gol con la Nazionale argentina, Lautaro Martinez si ritufferà lunedì sera nel campionato italiano, dove incrocerà l'Empoli che ha già colpito tre volte in Serie A, inclusa una doppietta il 6 maggio 2022. L'attaccante argentino, che ha realizzato nove reti davanti ai propri tifosi nel torneo 2023-24, potrebbe raggiungere la doppia cifra in match casalinghi per la quarta stagione di fila nella competizione.