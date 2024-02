A quota 98 gol segnati in Serie A, Lautaro Martinez raggiungerebbe la tripla cifra segnando una doppietta nel derby d'Italia contro la Juve di domenica sera. Un'impresa non certo facile per il Toro, che in 17 partite totali contro la Vecchia Signora in tutte le competizioni è andato a referto appena quattro volte, non riuscendo mai a segnare due reti nella stessa sfida.