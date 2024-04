Lautaro Martínez ha realizzato 4 gol nelle ultime 6 sfide all’Udinese in Serie A TIM, dopo non aver segnato nelle prime quattro. Il Toro è a secco da tre presenze di fila in campionato, l’argentino dall’inizio dell’anno solare 2023 solo una volta ha avuto uno stop realizzativo più lungo: 5 gare tra marzo e aprile dello scorso anno.