Se in campionato Lautaro Martinez è largamente il capocannoniere, in nazionale le cose non stanno andando altrettanto bene da qualche tempo. Come evidenzia un articolo pubblicato sull'edizione online di Sky Sport, all'attaccante argentino manca un gol con l'albiceleste da un anno e mezzo, da prima del Mondiale in Qatar.

Una rassegna in cui Lautaro ha vinto il trofeo, ma non è mai riuscito ad andare a segno. Ad oggi sono quindici le partite consecutive senza marcature per il giocatore nerazzurro, dato che stride soprattutto se confrontato con quello in Italia dove l'argentino segna una volta ogni 92'. L'ultima firma è del 23 settembre 2022 in amichevole contro l'Honduras.