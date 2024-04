Bisogna tornare indietro sedici anni per trovare il periodo in cui l’Udinese è rimasta imbattuta per due partite di fila in casa contro l'Inter in Serie A. I friulani, che il 18 settembre 2022 hanno superato i nerazzurri nell’ultima gara giocata sul proprio campo, sognano di replicare il record della squadra allenata da Luigi De Canio, capace nel 2000 di copia-incollare il 3-0 tra aprile e ottobre.