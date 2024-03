Lunedì a San Siro contro l'Empoli l'Inter può difendere davvero un record strepitoso. La squadra di Simone Inzaghi è l’unica dei top-5 tornei europei ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle proprie gare di campionato in questa stagione, 29 gol su 29 match giocati. Solo la Juventus nella stagione 2013/14 è riuscita a segnare in tutte le prime 30 giornate.