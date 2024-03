L’Inter arriva al match contro l'Empoli, in programma nel giorno di Pasquetta, con appena 14 gol al passivo in 29 giornate di campionato. Un record che la pone al vertice della classifica della squadre meno battute nei cinque maggiori campionati europei.

Guardando al passato, invece, la formazione di Simone Inzaghi è alle spalle solo del Milan di Fabio Capello edizione 1993-1994, che ne subì tre in meno allo stesso punto del torneo.