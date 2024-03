Manca una sola partita con gol, la prossima contro l'Empoli, per far sì che l'Inter di Simone Inzaghi agganci la Juventus di Antonio Conte del 2013-14 come numero di gare consecutive con almeno una rete all'attivo. Ha infatti sempre segnato nelle prime ventinove giornate, una soltanto e aggancerà i bianconeri.

Questo senza dimenticare altri due primati a disposizione. Il primo è di Lautaro Martinez che cerca ancora il record di gol nella singola stagione appartenente a Higuain e Immobile (36, ora l'argentino è a 23). Il secondo è il record di punti di squadra, 102 per la Juventus del 2013-14, che l'Inter può superare arrivando a 103 soltanto vincendo tutte le prossime nove partite.