L'Empoli evoca dolci ricordi a Federico Dimarco, che proprio contro i toscani ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra il 31 maggio 2015. Ma non solo: il laterale mancino di Simone Inzaghi ha deciso la gara d'andata del Castellani con un colpo dei suoi, scagliando il pallone al sette di controbalzo dal limite dell'area. Quello sul campo dei toscani è stato uno dei 13 gol in cui l'ex Parma è stato direttamente coinvolto in questa stagione, un record che lo pone al livello di altri quattro difensori nei maggiori cinque campionati europei.