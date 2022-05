"Un torneo bellissimo sotto molti punti di vista e in tutte le zone della classifica" così il doppio ex delle due contendenti al titolo di Campione d'Italia, Bobo Vieri parla del campionato italiano di quest'anno: "Lassù si lotterà fino all’ultimo minuto del campionato con Milan e Inter. Anzi, un mese fa le squadre in corsa erano addirittura tre. Divertente per i tifosi, bello spot per il nostro calcio in generale" dice l'ex bomber al Corriere della Sera, dove esprime i suoi personali voti alle due compagini milanesi, entrambe "in volata. Finora darei 10 al Milan e 9,5 all’Inter".

Ma senza scudetto non saremmo comunque di fronte a un piccolo fallimento in casa nerazzurra?

"Ci sarebbe sicuramente da rosicare, anche pensando alla seconda stella. Però, non parlerei mai di fallimento: ci sono due coppe in più in bacheca, oltretutto strappate alla Juve; il cammino in Champions, poi, è stato importante, impreziosito dalla vittoria di Liverpool; infine, per lunghi tratti l’Inter ha espresso un gioco decisamente divertente. Insomma, i nerazzurri sono stati competitivi ovunque. È questo che si chiede a una grande squadra: giocarsela su tutti i fronti. E l’Inter è davvero una grande squadra".