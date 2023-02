Aldo Serena interviene dalle colonne del Corriere della Sera con un giudizio su quanto avvenuto a Marassi tra Barella e Lukaku. "Nicolò ha un carattere fumantino e deve moderare questi impulsi che a volte sono eccessivi — dice —. E poi deve tenere presente che per Lukaku è un momento particolare, di crescita lenta e difficile, in un’annata piena di infortuni e di aspettative: si sta giocando il futuro nerazzurro, credo sia in tensione. Io quando giocavo nel Torino, in una sfida contro l’Udinese, urlai un po’ troppo contro il mio compagno Schachner e Zico, che ovviamente era avversario in quella partita, mi disse: “Non vedi che è in confusione? Più gli urli e peggio fai”. Per me fu una lezione di vita notevole, da parte di un campione dentro e fuori dal campo".