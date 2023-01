Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria del Milan anche in ottica Supercoppa Italiana. Per la gara di Lecce ri rossoneri ritrovano Kjaer , con la speranza di avere Rebic a disposizione per la partita contro l’Inter. "Infatti il croato è con la squadra e sta cercando di farcela per mercoledì - scrive il Corsport -.

Non sono nemmeno partiti Ibra, Maignan, Krunic, Ballo-Touré e Florenzi, rimasti a Milanello per continuare il percorso riabilitativo. Per lo svedese e per il portiere non ci sono ancora tempi di recupero stabiliti, si naviga a vista. Invece l’esterno destro ex Roma dovrebbe ritornare ad allenarsi col gruppo tra fine gennaio e inizio febbraio".