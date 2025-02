"Non bene Fabbri. Sulla rete di Arnautovic ci sono due situazioni da attenzionare che ne inficiano la validità, una più dell’altra". Così il Corriere dello Sport nella moviola di Inter-Lazio.

Netto il rigore per l'Inter, quindi l'attenzione va tutta sulla dinamica del gol dell'austriaco: "La rete di Arnautovic (per carità, bellissima, ma il regolamento non guarda all’estetica) doveva essere annullata. Poco prima del tiro dell’attaccante nerazzurro, infatti, Dumfries trattiene per il braccio sinistro Rovella, che stava cercando di arrivare sul nerazzurro. Probabilmente non ci sarebbe arrivato, ma la trattenuta non è prevista dal regolamento ed è netta. Non solo, ma al momento del tiro, in fuorigioco c’è De Vrij che è sulla linea di visione (LOV) fra pallone e Mandas, che infatti è costretto a spostarsi verso la sua destra mentre il pallone finirà dall’altra parte. Se volete, un’aggravante. Infrazioni da vedere in campo, la seconda soprattutto al VAR (eh, ma Chiffi sta ancora pensando alla spinta di Luperto su Vlahovic): doveva valutare l’arbitro con OFR".