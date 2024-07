Con l'arrivo di Oaktree all'Inter cominciano a intravedersi le differenze di vedute sul mercato rispetto a Suning. Come riporta oggi Tuttosport, un anno fa di questi tempi Juan David Cabal sarebbe stato superato sul mercato da Mario Hermoso, svincolato, cosa che il colombiano non è.

I 29 anni di età e i 3,5 milioni di euro di ingaggio più bonus per un triennale sono definiti un investimento troppo alto per un giocatore che non si potrà rivendere e che quindi non è funzionale all'idea del fondo. Non si fa peccato, si legge, a pensare che Taremi e Zielinski non avrebbero ottenuto il placet da Oaktree, se non fossero stati acquistati prima. Con la nuova proprietà sembra saltare l'idea dell'instant team.

Prendere giocatori come Cabal, potrebbe avere l'effetto collaterale di non avere in mano giocatori già solidi, anche se in questi anni c'è stata una "quota scommesse" andando a prendere giocatori come Asllani e Bisseck, ma l'ossatura del mercato è stata fatta puntando sulle certezze.

In un corsivo a lato dell'articolo principale, si arriva a sostenere che "il no allo spagnolo è stato il primo autogol del fondo" e che l'acquisto dello spagnolo doveva essere un'eccezione alla linea anche solo per non regalarlo al Napoli, diretta concorrente.