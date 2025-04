Intervistato da MilanNews.it, l'ex centrocampista rossonero, Stefano Eranio ha parlato anche del derby di Milano giocato ieri da Milan e Inter, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia e finito 1-1. "Ho visto una squadra che ha saputo stare bene in campo, con coraggio ha potuto giocarsela alla pari contro un avversario più forte. Il Milan nel derby riesce sempre ad avere qualche motivazione in più, però questo carattere andrebbe tirato fuori anche nelle altre partite, contro chiunque non solo contro le big. Il gruppo di Conceiçao ha dimostrato anche grande voglia, ma lo abbiamo visto pure contro il Napoli nel bel secondo tempo che avevano fatto. Questo Milan resta una squadra in grado di potersela giocare contro chiunque".

Corsa alla Champions quasi un'utopia.

"Sì, anche se bisognerà affrontare ogni partita con dignità e dando tutto quello che si ha. La missione Europa resta difficile perchè in tanti stanno percorrendo quell'obiettivo. Nella storia non si sa mai, il calcio è strano però credo che il Milan possa vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare quarto, anche se al ritorno contro l'Inter sarà più difficile perché loro recupereranno giocatori fondamentali".