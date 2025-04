L'ex attaccante e oggi dirigente Sergio Pellissier ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it. in cui si è espresso anche sulla lotta scudetto e sulle dichiarazioni dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram rilasciate al magazine francese Onze Mondial.

Per lo Scudetto è sempre più un duello tra Inter e Napoli. Ha ragione Antonio Conte nell'aver dichiarato, di recente, che il non pensarci su sarebbe da folli o stupidi?

"Direi proprio di sì, perché è vero che si è creato un distacco di alcuni punti tra le due, dopo che il Napoli aveva tenuto la testa della classifica a lungo, ma mancano diverse partite al termine. Può succedere ancora di tutto (...). Resta davvero complicato capire chi tra le due potrà essere la favorita. Guardando la classifica attuale, viene più facile da dire che quella proiettata per arrivare meglio al traguardo dello Scudetto sia l'Inter, perché è la più strutturata per vincere. Va ribadito, però, che il Napoli è lì con lo stesso obiettivo e credo che in pochissimi si aspettassero che questa squadra facesse così bene al primo anno di Conte; ha dovuto gestire situazioni nuove e diverse difficoltà che si sono create a campionato in corso; non ha disputato gare di coppa, quindi un vantaggio sulla gestione delle forze c'è stato, ma ha lavorato su una rosa che, rispetto a quella dell'Inter, dispone di qualche calciatore in meno".

Le parole di Marcus Thuram, calciatore dell'Inter, alla rivista francese Onze Mondial: "Sono convinto di essere uno dei dieci migliori attaccanti del mondo". Cosa ne pensa Sergio Pellissier di queste parole?

"Sostenere di essere tra i primi dieci più forti al mondo credo che sia un tantino esagerato, però Thuram è un attaccante che a me non dispiace, anzi; sta facendo molto bene in questa stagione con l'Inter, anche se è incappato in qualche periodo vissuto tra alti e bassi. La continuità di rendimento è una componente importante per poter essere tra i migliori, perché gli attaccanti 'da podio' difficilmente sbagliano le partite e, anche quando non riescono a segnare, la loro presenza in campo per aiutare la propria squadra si nota spesso".