"Ci sono". Due parole e una grande notizia per l'Inter, pronta a riabbracciare il suo capitano. Lautaro Martinez utilizza il suo profilo Instagram per annunciare il rientro a disposizione dopo l'infortunio: il Toro è pronto a riprendersi l'attacco del Biscione in un momento cruciale della stagione che vedrà i nerazzurri sfidare Parma e Bayern Monaco in trasferta tra campionato e quarti di finale di Champions League.

Lautaro, che nei giorni scorsi aveva espresso sempre attraverso i social il suo rammarico sul mancato recupero per il derby di Coppa Italia (RILEGGI QUI), è fermo dalla bella prestazione di Bergamo, dove era stato protagonista con uno dei due gol rifilati all'Atalanta: nel ritiro con l'Argentina era infatti arrivata la conferma del problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Adesso, però, tutto è alle spalle: Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter.

