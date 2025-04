Davide Ballardini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della lotta scudetto.

Lotta salvezza: il Parma con questo cambio di allenatore?

"L’ho visto anche lunedì contro il Verona, entrambe non si volevano far male. Un punto che fa bene a tutte e due, ma certo che il Parma avrebbe dovuto osare qualcosa di più nella condizione in cui si trova. Le difficoltà che aveva prima più o meno sono le stesse di oggi. Non ha risolto del tutto i problemi che si evidenziavano prima dell’arrivo di Chivu".

E invece lassù?

"Per lo scudetto è ormai corsa a due. Domenica l’Atalanta ha fatto una partita non da Atalanta e quindi a questo punto lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli. Chiaramente la milanese ha più punti, è più forte e lo ha dimostrato ma dall’altra parte ha il doppio degli impegni rispetto alla squadra di Conte. E che impegni: derby di Coppa Italia e Bayern Monaco in Champions. Per me è ancora tutto da giocare. Mentre per il quarto posto che vale la Champions credo che per storia, per blasone, la spunterà la Juventus".