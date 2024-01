"L’anno scorso uno sgarbo da quattro punti, quest’anno un debutto difficile in campionato, ma tra Monza e Inter, il quasi derby di Galliani, la partita di tantissimi ex, non può essere un incrocio senza emozioni" si legge nel pezzo in cui oggi Tuttosport abbozza la probabile formazione di Palladino che dovrà fare a meno di, uno dei tanti ex del match, Di Gregorio. Rimpiazzato da Sorrentino, protetto da una linea difensiva che potrebbe contare ancora anche Roberto Gagliardini. L'ex centrocampista nerazzurro potrebbe infatti "rimanere al centro della difesa con D’Ambrosio e Caldirola ai suoi lati. Scalpitano Izzo e Pablo Marì, che nel caso potrebbero essere utilizzati a partita in corso.

Sulle fasce Ciurria e Pedro Pereira, partito titolare nelle ultime cinque. In mezzo capitan Pessina e Bondo, insidiato quest’ultimo da Akpa Akpro. Davanti è confermato il tridente che tanto ha fatto bene in Ciociaria, con Colpani e Valentin Carboni a ridosso di Mota Carvalho, che però nelle prove tattiche è stato spesso alternato con Colombo.