"La Roma? È la squadra del cuore e adesso che è arrivato De Rossi stiamo facendo tutti il tifo". Parola di Daniel Fonseca, ex calciatore - tra le altre - della Roma tra il 1994 e il 1997, durante l'intervento alla trasmissione 'Cose di calcio' su Cusano Italia Tv: "Sappiamo tutti il gladiatore che era dentro il campo e sicuramente lo sarà anche come allenatore - aggiunge -. È una persona a cui non piace perdere e che trasmette valori incredibili".

L'ex attaccante uruguaiano esprime poi la sua opinione anche sul campionato, sottolineando il rendimento di due squadre in particolare: "L'Inter ha fatto bene e l’Atalanta è sempre una squadra tosta che Gasperini da tanti anni fa giocare in forma strepitosa".