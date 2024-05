In vista di Milan-Cagliari in programma per sabato prossimo, l'ex giocatore oggi vice allenatore del Cagliari Under 18, Francesco Pisano ha spronato la squadra di Claudio Ranieri ricordando l'impresa fatta qualche settimana fa sempre a San Siro contro l'Inter: "A Cagliari quando giocavo abbiamo sempre lottato per salvarci. Sono dei momenti particolari, ognuno la vive a modo suo, io avevo la fortuna di avere un gruppo forte e unito e siamo sempre usciti bene da queste situazioni. Con il Milan è una partita tosta, ma il Cagliari deve andare come è andato a giocare con l'Inter a viso aperto, senza farsi problemi, perché deve racimolare più punti possibili per salvarsi".