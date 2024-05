Dopo il pesante ko per 3-0 incassato al Gewiss Stadium per mano dell'Atalanta, risultato che vale l'addio al sogno finale di Europa League, l'allenatore del Marsiglia, Jean-Louis Gasset si è presentato in conferenza stampa per analizzare il match di Bergamo. "È inspiegabile, non so come si possa passare da una settimana all'altra in questo modo, sette giorni fa ce la siamo giocati alla pari con la possibilità di andare in finale, oggi siamo stati sconfitti in ogni duello, credo sia l'immagine della stagione del Marsiglia. Non avevamo tanta fiducia, ma un po' di speranza sì" ha detto l'allenatore dei francesi con amarezza, prima di venire incalzato sulle aspettative riposte sui suoi giocatori, tra i quali l'interista in prestito al Marsiglia, Correa.

Siete rimasti delusi da qualcuno?

"No, parliamo del gruppo. C'è chi ha fatto comunque molto bene al Velodrome e meno bene oggi, è un po' l'immagine di questa stagione, manca una presa di coscienza, manca la personalità".

Si può dire che i giocatori dell'Atalanta erano più concentrati?

"La verità è che questo club lavora molto bene, questo allenatore è qua da anni e ha costruito questa squadra nel corso della stagioni".