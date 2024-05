Sarà l'Olympiakos l'avversario della Fiorentina in finale di Conference League. Dopo il 4-2 dell'andata a favore dei greci ottenuto in casa dell'Aston Villa, la squadra di Mendilibar batte gli inglesi ancora una volta con per 2-0 grazie alla doppietta di El Kaabi, risultato che vale l'aggregate di 6-2 e l'ultimo atto della competizione, dove ad attenderla ci sarà la compagine di Vincenzo Italiano.