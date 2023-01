In vista di Inter-Napoli non ci sarà nessuna maglia dal 1' per Marcelo Brozovic. Come scrive Tuttosport, ieri il croato "ha continuato ad allenarsi a parte", dopo il problema al flessore della coscia sinistra accusato nella semifinale mondiale. Nessuno vuole correre rischi. A centrocampo, contro i partenopei, ci saranno Calhanoglu regista con Mkhitaryan e Barella.