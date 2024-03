Tuttosport evidenzia un paradosso relativo alla prossima Champions League. Il montepremi è maggiore, ma si giocano più gare e quindi ognuna di esse varrà meno delle precedenti.

Le gare sono 189, 64 in più della versione attuale. La media gare passa da 7,8 a 11,8 e il valore delle singole partite scenderà da 8 a 6 milioni di euro. Secondo il calcolo effettuato in uno studio dell'Università Cattolica di Milano, l'Uefa durante le gare di girone garantiva ai club 2,8 milioni per ogni vittoria, ora saranno 2,1. I pareggi passeranno da 0,9 milioni a 0,7. In compenso ci sarà una gara casalinga in più e questo garantirà maggiore incasso e sponsorizzazioni.