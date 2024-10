La Gazzetta dello Sport apre così l’edizione in edicola domani: “Theo, il grande gelo. Multato e squalificato, ma chiede un super stipendio, vuole oltre 8 milioni e il Milan dice no: il rinnovo deve meritarlo”. Spazio anche agli arbitri: “Anche Rocchi scontento, arbitri da rosso, almeno già 16 gravi errori in questo avvio di stagione. Il designatore apre al VAR a chiamata: ‘Manca uniformità’”.

Infine in taglio laterale focus sulla Supercoppa: “Capodanno in Arabia. Supercoppa dal 2 al 6 gennaio, come cambia il calendario”.