La Real Sociedad è una squadra "piacevole e coraggiosa ma anche fragile e incompiuta". La Gazzetta dello Sport fotografa così la prossima avversaria dell'Inter in Champions, che ieri ha subito la prima sconfitta stagionale, rimontata dal Real Madrid. Nella notte del Bernabeu, un giocatore su tutti ha rubato l'occhio al pubblico e avrà fatto prendere numerosi appunti a Simone Inzaghi: Takefusa Kubo, ispiratore del primo gol dei baschi e, in generale, della fase offensiva dei suoi. "Take ha finalmente trovato la sua dimensione, e anche una certa continuità, cosa che gli mancava.

Lo scorso anno ha osservato da vicino il mago David Silva, uno che chiamano “chino” per gli occhi a mandorla e che giocava in un modo che per Kubo era ispirazione continua. Silva si è rotto il ginocchio e ha deciso di ritirarsi, così per Take la responsabilità è aumentata", spiega la rosea.