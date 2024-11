Continua a sorridere il percorso europeo all'Italia, che resta terza nel ranking Uefa stagionale e, dunque, ancora in corsa per ottenere di nuovo il quinto pass per la prossima Champions League.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'avvio di stagione è in linea con quello di un anno fa: Italia terza dietro Inghilterra e Portogallo, ma davanti a Germania, Francia e Spagna. Per ottenere il jolly della quinta squadra serve entrare nei primi due posti e proprio le portoghesi sembrano essere le rivali dirette per questa particolare corsa.

L’obiettivo è avere di nuovo cinque squadre nella prossima Champions grazie al regolamento che premia i due campionati con il miglior ranking regalandogli un club supplementare nella Champions successiva. "Il ranking stagionale ha un po’ messo da parte quello, di fatto, più importante: il ranking Uefa assoluto che prende in considerazione i risultati delle ultime cinque edizioni e assegna i posti per nazione nelle coppe - si legge sulla rosea -. Il risultato di questo inizio stagione rafforza il secondo posto dell’Italia sempre dietro all’Inghilterra. Scendere al quinto posto significherebbe iscrivere di diritto tre club e non più quattro, ma è un discorso che non ci riguarda, il vantaggio è enorme".