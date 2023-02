Roberto Mancini è a caccia di nuovi talenti per la sua Nazionale. Tra i profili in rampa di lancio c'è anche quello di un canterano interista: si tratta di Gaetano Oristanio, 20 anni, da un anno e mezzo gioca, ispira e segna in un campionato “formativo” come quello olandese con la maglia del Volendam. "Si giocherà la chance di garantire a Mancini alternative per un reparto che oggi, a livello di punta centrale, vede la Nazionale aggrappata a Immobile e Raspadori, nonché orfana dei progressi di Scamacca e Pinamonti", conferma la Gazzetta dello Sport.